'Cunta' benzetmesi sonrası çılgına döndü! Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı: 'İngiliz Özgür, iyi dinle...'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:16

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:17

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "kayyum tehlikesine" karşı düzenleme kararı aldığı, 21’inci Olağanüstü Kurultayı dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal genel başkan adaylığından çekildi, eski milletvekili Berhan Şimşek ise başvuru saatini kaçırdığı için aday olamadı.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Tek aday olan Özgür Özel, 1171 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1276 oy kullanılan seçimde 105 oy geçersiz sayıldı.

ÖZEL'İN O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada "Millet bu darbeyi püskürttü ama karşımızda bir cunta kaldı. Darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda, bakanlıklarda, devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar. Ama sokaklar, medyanlar, irade, halkındır, milletindir, bizimle birliktedir" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"O cunta bugün arkadaşlarımızı cezaevlerinde esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir Cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşruiyeti yoktur. Seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkmaktadır. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."

SOYLU, ÖZEL'İ HEDEF ALDI

AKP'li isimler, CHP lideri Özgür Özel'in kurultayda "Türkiye'yi cunta yönetiyor" şeklindeki nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu oldu.

Soylu, X hesabından yaptığı paylaşımla Özel'i hedef aldı.

Soylu, "İngiliz Özgür, iyi dinle! Siz, büyükelçiliklerde daha iki yıl önce devletin kayıtlarına girmiş anlaşmalar yapıp mandacılığı kabul ederken, Koca Reis bu millet adına bütün dünyaya meydan okuyordu. Sizin tarihiniz; kirli planlar, karanlık işbirlikleri ve kanlı darbelerle örülmüş bir Batı uşaklığıdır" ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca "Biz, en zor zamanımızda milletimizin dışında kimsenin önünde eğilmedik. Bugün, hırsızlık yapanların karşısında dünya karşımızda olsa da, Allah'tan başkasına eyvallahımız yok! Ve sen, İngiliz Özgür… İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir" diye yazdı.