Zelenski Ankara'da: Kritik ziyaretin ilk durağı Anıtkabir oldu

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:05

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:05

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere dün gece Ankara'ya geldi.

Zelenski ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Zelenski, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

ANITKABİR'İ ZİAYRET ETTİ

Bugün Anıtkabir'i ziyaret eden Zelenski, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozelesine çelenk bıraktı.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Zelenski, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Zelenski, Anıtkabir ziyaretine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara. Türkiye ziyaretimizin başında, mirası Türkiye'nin tarihi ve değerlerinin önemli bir parçası olmaya devam eden ülkenin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını onurlandırdık" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin, Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, Karadeniz güvenliği ve savaşın son durumu gibi konuların ele alınması bekleniyor.

TRUMP'TAN UKRAYNA'YA 'ŞARTLI' YARDIM: ZELENSKİ REDDETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yaptıkları yardımların karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini belirtti.

Ukrayna'ya 'yüz milyarlarca' dolar verdiklerini dile getiren Trump, şöyle konuştu:

"Onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istediğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz. Aksi takdirde aptal durumuna düşeriz. Onlara dedim ki, 'Bir şeyler almak zorundayız. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz.' dedim."

Zelenski’nin, Trump’ın talep ettiği nadir metallerle ilgili anlaşmayı reddettiği belirtildi.

Reuters, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in liderliğindeki heyetle Zelenski önderliğindeki Ukraynalı ekibin bir araya geldiğini fakat anlaşmayla ilgili ilerleme kaydedilmediğini yazdı.

Reuters’a konuşan Ukraynalı yetkililerden biri, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Kiev’e “tek taraflı” bir anlaşma dayattığını savunarak, “Zelenski, okuma fırsatı bile bulamadığı bir anlaşmayı imzalaması için kendisinden makul olmayan bir talepte bulunulduğunu düşündü. ‘Ya kabul edersin ya da bırakırsın’ gibi bir yaklaşımdan hoşnut olduğunu sanmıyorum” dedi.

RİYAD ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden sonra her iki ülkenin heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmelerde Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.