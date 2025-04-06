CHP heyeti 21’inci Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti: "CHP'ye dahi saldırmaya tevessül edenler karşısında bu ülkenin yapı taşı olan partimiz dimdik ayaktadır"

Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:53

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:53

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurultaydan önce CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve beraberindeki heyet, parti genel merkezinden otobüsle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan ve üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi yazan çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

''PARTİMİZ DİMDİK AYAKTADIR''

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım,

İki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsilcileri olarak, memleketin içinde bulunduğu zorlu koşullar karşısında, rehber edindiğimiz Cumhuriyet’in ilke ve devrimlerinden sapmadan azim ve kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürüyoruz.

‘Gençliğe Hitabe’de’ sizin de ifade ettiğiniz gibi memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içerisindedirler.

Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü yok sayarak ‘Kuruluşun ve kurtuluşun partisi’ olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne dahi saldırmaya tevessül edenler karşısında bu ülkenin yapı taşı olan partimiz dimdik ayaktadır.

Bu inanç ile 21’inci Olağanüstü Kurultayımızı toplamadan önce sizin çizdiğiniz yoldan bir milim sapmadan kararlılıkla yürüyen yöneticilerimiz ve partililerimizle huzurunuzdayız.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğilirken bir kez daha ifade etmek isteriz ki: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Onun teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi’de sizin açtığınız yolda inançla yürümeye devam edecektir. Size, silah arkadaşlarınıza, partimizin kurucu kadrolarını oluşturan yol arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad oldun.”

Heyet, Anıtkabir ziyareti kapsamında CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.