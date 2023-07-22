CHP'den 'belediye başkanları buluşması' açıklaması

Yayınlanma: 22.07.2023 - 21:37

Güncelleme: 22.07.2023 - 21:37

Değişim tartışmalarının devam ettiği CHP’de gözler bugün düzenlenen belediye başkanları toplantısına çevrilmişti. Özellikle geçtiğimiz gün sızdırılan toplantı kaydıyla gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda ne söyleyeceği merak ediliyordu.

İmamoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var. Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum” dediği öne sürüldü.

İddiaya göre İmamoğlu konuşurken CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Toparlayın” diye uyardı. İmamoğlu ise bu sözlere, “Toparlayamam. Ben bunları konuşmak için buraya geldim” diyerek yanıt verdi.



CHP'DEN AÇIKLAMA

İddialara ilişkin CHP'den açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Merkezimizde gerçekleşen Belediye Başkanları toplantımızda, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkanımıza yönelik olarak; 'Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum' şeklinde bir beyanda bulunduğu iddiası gerçekdışıdır. Toplantıda, gelecek yerel seçim gündemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirmeleri yapılmış olup, tüm saygın belediye başkanlarımız düşünce ve önerilerini açıklamışlardır. Ancak, kamuoyunda yaygınlaştırılmaya çalışılan yukarıdaki ifade kullanılmamıştır."