CHP Belediye Başkanları Toplantısı sona erdi! İmamoğlu: Zoom toplantısı etik dışı değildi

Yayınlanma: 22.07.2023 - 18:10

Güncelleme: 22.07.2023 - 18:24

'Değişim' tartışmalarını başlatan ve geçen günlerde sızdırılan Zoom toplantısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katılım gösterdi.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından herhangi bir açıklamada bulunmadan salondan ayrıldı.

'Yüzleşme' yorumlarına neden olan toplantıdan fotoğraflar ise şu şekilde:

İMAMOĞLU: ZOOM TOPLANTISI ETİK DIŞI DEĞİLDİ

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, İmamoğlu da konuştu. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre CHP'den bazı önemli isimlerle, kendi yönetiminde yapılan online zoom toplantısıyla gündeme gelen İmamoğlu'nun, söz konusu toplantıyla ilgili de konuştuğu öğrenildi.

Konuşmasında, toplantı gündemini kendisinin açtığı öğrenilen İmamoğlu'nun, "etik dışı" yorumlarına katılmayarak, “Bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez” dediği belirtildi.