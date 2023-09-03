CHP'den belediyelere öğrencilere 'destek' talimatı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:46

Güncelleme: 03.09.2023 - 10:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 11 Eylül 2023 tarihinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlayacağını ve Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin okullara gideceğini anımsattı.

Türkiye’de yaşanan enflasyon nedeniyle kırtasiye malzemelerinden, okul kıyafetlerine kadar öğrencilerin bütün temel ihtiyaçlarının fiyatının katlandığına dikkat çeken CHP’li Akın, parti bünyesinde yer alan bütün belediyelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere destek verilmesi yönünde talimat verildiğini kaydetti.

"GEÇEN YILA GÖRE 3-4 KAT ARTTI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları dile getirdi:

"AK Parti iktidarının uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle; Türkiye’de yaşanan enflasyon kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine kadar her ürünün fiyatının geçtiğimiz yıla göre en az 3-4 kat artmasına neden oldu. Anne ve babalar; ders başı yapacak çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımız, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalıyor."

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

CHP’li Akın, belediyelerin kendi bölgelerinde ihtiyaç sahibi olan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim alamayan çocukları belirleyerek yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilere destek olacağını belirtti. Akın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da talimatıyla yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ve sonrasında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza başta kırtasiye malzemeleri olmak üzere gerekli desteğin verilmesi için başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere bütün belediyelerimiz gerekli çalışmaları yapacaklar. Sosyal belediyecilik anlayışımız kapsamında çocuklarımızın eğitimden kopmaması için maddi zorluk yaşayan bütün öğrencilerimizin yanında olacağız."