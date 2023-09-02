11 Eylül yaklaşırken veliler cep yakan okul giderlerini karşılamak için kara kara düşünüyor: Masraf çok para yok

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 04:12

Yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül itibarıyla başlayacak, ancak veliler okul masrafları nedeniyle kara kara düşünüyor. Öğrencilerin en önemli ihiyaçlarından biri olan okul kıyafetlerinin maliyeti gelen zamlarla birlikte devlet okullarında 1500-2000 liraya kadar ulaştı.

Özel okullarda ise fiyatlar devlet okulundakilerle kıyaslandığında neredeyse 2 katını aşmış durumda. Özel okullarda bir öğrencinin alması gereken pantolon, polo tişört, sweatshirt, hırka ve eşofman takımları toplam 3 bin -5 bin liradan başlayıp ürün çeşitliliğiyle ve yedekli alım yapıldığında 7-8 bin liraya kadar ulaşıyor.

‘İNSANLARDA PARA YOK’

Cumhuriyet’e konuşan, 35 yıldır okul kıyafetleri satan Ergül Altan, satışlarının düşük olduğunu vurgulayarak, “Şu anda dükkân cıvıl cıvıl olmalıydı. İnsanlarda para yok, kredi kartlarıyla alışveriş yapıyor. Kıyafetler yedeksiz olmuyor fakat insanlar ancak birer tane alabiliyorlar” dedi.

Eminönü’nde 30 yıldır toptan okul kıyafetetleri satan İlhami Kayalar, geçen seneye göre yüzde yüze yakın fiyat artışı olduğunu belirterek “Pantolonlar ortalama 200-250 TL, tişörtler ise 200-300 lira civarında. Bu fiyatlar perakende satışta ise iki katını buluyor. Geçen yıl işler daha yoğundu” ifadelerini kullandı.

‘MASRAF 4 BİN TL’

Çocuğu için alışverişe çıkan Özlem Gülçehre, okul masraflarının bütçelerini zorladığını belirterek, “2 uzun kollu, 2 kısa kollu bir de sweat aldım 1350 TL ödedim. Bu ücretin içerisinde de pantolon ve eşofman yok. Geçen yıl bu alışverişim 500-600 TL civarındaydı. Şu anda bir çocuğun kırtasiye harcamalarıyla beraber okula başlama masrafı 4 bin lirayı buluyor” dedi.