CHP'den Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:27

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün (13 Ocak Pazartesi) Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yönelik itibar suikastine karşı, adalete ve Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkmak için 15.00'da Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya geliyoruz.

Omuz omuza olacağız. Bu karanlık günlerden birlikte kurtulacağız!"