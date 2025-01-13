Başkan Rıza Akpolat gözaltında... Beşiktaş Belediyesi önünde polis yığını: Bariyer çekildi!

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı. Gelişmelerin ardından Beşiktaş Belediyesi önüne bariyerler çekildi.

Başkan Rıza Akpolat gözaltında... Beşiktaş Belediyesi önünde polis yığını: Bariyer çekildi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:30

İstanbul’da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE ÖNÜNDE POLİS YIĞINI

Karar sonrası Beşiktaş Belediye binası önüne polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 39 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Beşiktaş Belediyesi önüne çok sayıda polis sevk edildi.

Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye personeli kimlik kartları göstererek içeriye giriyor.


Etiketler: #beşiktaş #Beşiktaş Belediyesi #rıza akpolat

İlgili Haberler

Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a set vermedi!

Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor'a set vermedi!
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 39 kişi gözaltında: Eş zamanlı operasyonlar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 39 kişi gözaltında: Eş zamanlı operasyonlar
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a gözaltı... Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Başkanımızın yanındayız!'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a gözaltı... Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Başkanımızın yanındayız!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler