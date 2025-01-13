Başkan Rıza Akpolat gözaltında... Beşiktaş Belediyesi önünde polis yığını: Bariyer çekildi!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:30

Güncelleme: 13.01.2025 - 09:58

İstanbul’da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE ÖNÜNDE POLİS YIĞINI

Karar sonrası Beşiktaş Belediye binası önüne polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 39 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Beşiktaş Belediyesi önüne çok sayıda polis sevk edildi.

Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye personeli kimlik kartları göstererek içeriye giriyor.