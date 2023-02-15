Kılıçdaroğlu'ndan 'beşli çete' paylaşımı: 'Bu akşamki dekontları saklayın'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 23:32

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 23:49

'Türkiye Tek Yürek' adlı kampanyaya Kılıçdaroğlu'nun 'beşli çete' diye adlandırdığı şirketlerden Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz 500 milyon lira ile birlikte 3 milyar lira bağışlayacağını açıklarken, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 100 milyon TL bağışladığını duyurdu. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise, 950 milyon TL bağışladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu bağışların ardından 'beşli çete' diye adlandırdığı şirketlere Twitter'dan seslenerek, "Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı, dekontları mutlaka saklayın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim."