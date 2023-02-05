Son Dakika... Kılıçdaroğlu sert çıktı: Beşli çetelerden bütün o paraları alacağım

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 14:21

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 14:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı Üye Katılım Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şu şekilde:

"CHP'li olmak kolay değildir, CHP'li olmak için adalet isteğinden asla vazgeçmeyeceksiniz. Sadece yakınlarınız için değil sizi sevmeyenler için de adalet isteyeceksiniz. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Adalet karşısında çifte standart olmaz. Adalet hepimiz için geçerli bir kavramdır.

CHP'li olmanın ağırlığı vardır. CHP'li olmak omuzlarına yük almak demektir. CHP'li olmak demek kul hakkı yememek demektir.

CHP'li olmak demek vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmamak demektir. Herkesi kucaklamanız lazım. Belediye başkanı arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma, il ve ilçe başkanı arkadaşlarıma hep söylerim. Gittiğiniz yerde sizi eleştiren birisi olursa dikkatle dinleyin derim. Onu dinleyeceksiniz, lafı ağzına tıkamayacaksınız. Sonra kendi düşüncelerinizi aktaracaksınız. Çünkü akıl akıldan üstündür. Ben her şeyi bilirim ve kimse beni eleştiremez diye bir siyasetçi o noktaya gelirse, o siyasetçiden ümidi kesmemiz lazım.

Yıllarca önce Cumhuriyet gazetesinde küçük bir haber okumuştum. Hiç unutmuyorum o zaman İstanbul'da bir kamu görevlisiydim. Hollanda'da bir ressam çok güzel kuş resimleri yapmış. Sergi salonuna bir sürü insan gelmiş, sergiyi geziyorlar. Bakmışlar bir yaşlı adam, bir tablonun önünden hiç ayrılmıyor. Vatandaşa tabloyu beğendiniz mi? Çok beğendim diyor. Satın mı alacaksınız? Bunu satın alacak param yok diyor. Ama tablonun önünden hiç ayrılmadınız? Bu tabloda bir hata var diyor. Siz ressam mısınız? E ben ressam değilim. Nedir hata diyor? Bu kadar büyük bir kuş, bu kadar ince bir dala konamaz, bu dal kırılır diyor. Bakılıyor köylü haklı. O nedenle ben her şeyi bilirim mantığıyla yola çıkarsanız ülkeyi yönetemezsiniz. O nedenle biz tek adam rejimine karşıyız.

Ben her şeyi bilirim mantığıyla siyasete girenler büyük bir hata yaparlar.

Beşli çetelerden bütün o paraları alacağım. Onlar diyorlar ki 'Biz Amerika'ya götürdük, İngiltere'ye götürdük, Almanya'ya götürdük, alamaz.' Bay Kemal o paraları alacak. "