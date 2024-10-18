CHP'den DEM Parti'ye 'çözüm süreci' yanıtı: 'Ne Bahçeli'nin hapsettiği yerde, ne de Bakırhan'ın işaret ettiği yerde...'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:26

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nınYeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde TOKİ tarafından inşa edilen ve hala birçok eksiği bulunan bölgede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada Ağbaba, DEM Parti'nin 'çözüm süreci'yle ilgili "CHP olmadan olmaz" sözlerine yanıt verdi.

'DOĞRU OLAN BUDUR'

Ağbaba, "Devlet Bahçeli’nin DEM partisi milletvekillerinin ellerini sıkmasından biz rahatsız değiliz. Doğru olan da budur, siyasi meşru seçilmiş insanların birbiriyle el sıkışması doğrudur. Geçmişteki Devlet Bahçeli’nin söylediği; 'DEM kapatılmalıdır, DEM’e para verilmemelidir, bunlar Meclis'ten atılmalıdır' diyen Sayın Bahçeli çok keskin bir dönüşle DEM’lilerle el sıkıştı. Tabi bu çözüm süreciyle ilgili şunu söylemek lazım; Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ne Devlet Bahçeli'nin hapsettiği yerde ne de Bakırhan'ın işaret ettiği yerde değiliz. Biz kendi siyasetimizi, kendi inandığımız siyaseti savunmaya devam edeceğiz" dedi.

'BU ÇÖZÜMÜN ADRESİ TBMM'DİR'

"Başkanımız da ifade etti; anaların gözyaşları dinlemelidir, şehit haberlerini artık almamalıyız" diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ne inisiyatif alması gerekirse alacaktır ancak her zaman söylediğimiz gibi her meselenin çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 2013’te yapılan ve büyük şovla açıklanan çözüm sürecinde sonra Türkiye’nin neler yaşadığını hep beraber gördük. O zaman da söyledik bu zamanda da söylüyoruz; bu çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir."