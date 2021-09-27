CHP'den elektrik, su, doğal gaz ve internetteki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için teklif
CHP konutlarda kullanılan elektrik, su, doğal gaz ve internet hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için harekete geçti.
CHP'li milletvekilleri, konutlarda kullanılan elektrik, su, doğal gaz ve internet hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşmesi için kanun teklifi verdi.
Teklifin ilk imzacısı olan CHP İstanbul Milletvekili Levent Gök, "Kanun teklifi ile aile bütçelerinin sınırlı da olsa rahatlatılması amaçlanmaktadır" dedi.
TBMM’ye verdikleri kanun teklifi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 2018'den bu yana bir ekonomik kriz yaşandığını belirten Gök, teklife ilişkin, "Konutlarda tüketilen elektrik, su ve doğal gaz ile kablolu internet hizmetlerinden yüzde 18 KDV alınmakta olup bu hizmetlere ödenen tutarlar, dar gelirli ailelerin bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası yetkililerince yapılan açıklamalara göre; zamlarla birlikte Ankara ve İstanbul’da 4 kişilik bir hanenin doğal gaz, elektrik, su ve internet faturasına ödediği toplam miktar, asgari ücretin 1/4’üne, asgari ücretin altında maaş alan çalışan ve emekliler bakımından ise 1/3’üne denk gelmektedir. Konutlarda tüketilen elektrik, su ve doğal gaz ile kullanılan internet hizmetlerinden alınan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi ve böylece aile bütçelerinin sınırlı da olsa rahatlatılması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
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