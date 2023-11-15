CHP'den emekli ikramiyeleri için hükümete çağrı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:04

Güncelleme: 15.11.2023 - 17:21

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 81 ilinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiğini hatırlattı.

Sokaktaki gösterilerin bu savaşı durdurmaya gücünün yetmeyeceğini ifade eden Ocaklı, "Türk limanlarından İsrail limanlarına giden gıda, demir, çelik taşıyan, her türlü ticaretin durdurulması gerekiyor. Türkiye'nin bu savaşı durdurmak için gerekiyorsa İncirlik dahil her türlü seçeneği kullanması gerekiyor" dedi.

Ocaklı, muhalefet olarak buna destek vermeye hazır olduklarını ancak iktidarı bu konuda samimi bulmadıklarını söyledi.

ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım" diye konuştu.