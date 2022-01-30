CHP'den, Erdoğan'a sert tepki: Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın

30 Ocak 2022 Pazar, 15:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından mikrofonu 10 yaşlarındaki bir çocuğa verdi.

Oyuncak hediye edilen çocuk yaptığı konuşmada 'Bay Kemal' dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Hain' ifadesini kullandı ve seçimde 'Cumhurbaşkanı amcam, en iyi adam' dediği Erdoğan'a oy verilmesini istedi.

GÜLÜMSEYEREK İZLEDİ

Erdoğan ve beraberindekiler çocuğun konuşmasını gülümseyerek izledi. Erdoğan daha sonra çocukla sohbet etti.

''TÜRKİYE’NİN EVLATLARINI ARTIK RAHAT BIRAKIN''

Bunun üzerine CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin, Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın. Kınıyoruz'' ifadelerine yer verilerek Erdoğan'a sert tepki gösterildi.

''ÇOCUĞUMUZLA İLGİLİ HABERİ PAYLAŞMAYIN''

Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun'' dedi.