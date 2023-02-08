CHP'den Erdoğan'ın 'Şerefsiz' sözlerine yanıt

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 20:50

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 21:08

Deprem bölgesi Hatay’a gelerek açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eleştirilere yanıt vererek 'Haysiyetsiz', 'Namussuz', 'Şerefsiz' gibi ifadeler kullandı.

Erdoğan, “Şu an itibarıyla Hatayımızda asker, polis, jandarma toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler, kampanya yaparak ‘Hatay’da biz asker, jandarma, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız” dedi.

"85 MİLYONUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Başarır, şunları kaydetti:

“Depremin 3. gününde yetersizlikleri nedeniyle, kendisine ve iktidarına eleştiri yapan insanlara; şerefsiz diyecek kadar küçülen Recep Tayyip Erdoğan’ı 85 milyonun vicdanına bırakıyorum! Yazıklar olsun sana da zihniyetine de!”