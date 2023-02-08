Muharrem İnce'den Erdoğan'a sert tepki: O 'şerefsiz' sözü söyleyene yakışır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına sert tepki gösterdi. İnce, "Ben ilk gün gece yarısı Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeydim. Kurtarma ekibi, asker, polis görmedim. İnsanlar içecek su, çorba bulamadılar, kurtarma ekibi göremediler. İsyan ettiler. O 'şerefsiz' sözü söyleyene yakışır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:46
Muharrem İnce'den Erdoğan'a sert tepki: O 'şerefsiz' sözü söyleyene yakışır
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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesini ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da açıklama yaptı.

Erdoğan, açıklamasında “Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay’da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına, biz onları meza yaptırmayız” ifadelerini kullandı. 

“O ŞEREFSİZ SÖZÜ SÖYLEYENE YAKIŞIR”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdi. 

İnce, “Erdoğan ağzın da bozuk, zihniyetin de bozuk. Ben ilk gün gece yarısı Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeydim. Kurtarma ekibi, asker, polis görmedim. İnsanlar içecek su, çorba bulamadılar, kurtarma ekibi göremediler. İsyan ettiler. O şerefsiz sözü söyleyene yakışır” ifadelerini kullandı.


Muharrem İnce Erdoğan deprem kahramanmaraş

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