CHP'den 'Filistin'e Destek' Yürüyüşü: 'Cumhurbaşkanı sessiz kalmıştır'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:59

Güncelleme: 10.02.2025 - 17:59

CHP Ankara İl Başkanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi, çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail tarafından ABD'ye devredilebilirdi" açıklamasına tepki göstermek için "Trump'a Karşı Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenledi.

Ankara Beşevler'de toplanan partililer, "Özgür Filistin, özgür Türkiye", "Katil ABD, işbirlikçi AKP" sloganları atarak Anıtpark'a yürüdü. İl başkanı Ümit Erkol burada bir açıklama yaptı. Yürüyüşe ve açıklamaya Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile partinin il ve ilçe örgütleri de katıldı.

"CUMHURBAŞKANI SESSİZ KALDI"

Trump'ın girişimini bir ilhak ve işgal girişimi olarak nitelendiren Erkol, "Gazze bir vatan toprağıdır. İşgal planı karşısında birçok ülke lideri sesini çıkardı. Alman Cumhurbaşkanı, Türkiye'de, işgali kınayan açıklama yaptı. Yanındaki Türkiye Cumhurbaşkanı ise kendi vatanında sessiz kalmıştır" diye konuştu.

"DUYARLILIĞIMIZ SÜRECEK"

İsrail'le ticaretin hiç hız kesmediğini ifade eden Erkol , "Filistin'e ihracat yapılıyor gibi ticaret devam etti" dedi. Erkol, "Filistin halkının haklı davasında yanında olacağız. Gazze, Filistin toprağıdır. Öyle kalacaktır. Özgür bir Filistin, özgür bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin konusundaki duyarlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı.