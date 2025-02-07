Trump, ‘woke’ ve Gazze

07 Şubat 2025 Cuma

Trump, “Meksika Körfezi”ni, en azından ismen aldı, “Amerika Körfezi” yaptı; Grönland, Panama Kanalı, Kanada hayallerine Gazze’yi de ekledi.

Trump’ı ikinci kez ABD Başkanlığı’na taşıyan en önemli faktör, Cumhuriyetçilerin de benimsedikleri “Woke Kültürü Karşıtlığı”dır.

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“Woke kültürü”, “Woke” adını, “Stay awake, vote!” “Uyanık kal, oy kullan” anlamına gelen bir uyarı ifadesinin, siyahi kültür dilindeki sanatsal ve felsefi kısaltması olarak kullanılan “Stay woke” sözünden alır.

Esas olarak Beyaz, Anlgosakson, Protestan anlamında bir kısaltma olan “WASP” dışında kalan, farklı ırk, din, mezhep ve kültür mensuplarının da WASP’larla eşit haklara sahip olduklarını savunur.

Her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Elbette ayrımcılığa uğrayan, ezilen grupların başında Afrika Kökenli Siyahlar gelir.

Şimdi onların yanında Meksikalılar, Sarı Irk, Hintliler, Müslümanlar ve akla gelebilecek her türlü farklı köken ve inançlara sahip insanlar ve bu bağlamda örneğin LGBTIQ hareketi de ABD’de “Woke” kültürünün koruması altına girmiştir.

İşte Trump, bu kültüre karşı olanların, bu kültürün ABD toplumunu zayıflattığını düşünen ırkçı/milliyetçilerin desteğiyle seçildi.

ABD’de siyaset ve başkanlar, bir salıncak gibi, birbirlerinin karşıtı olan, merkezin biraz solundaki Demokrat ve merkezin biraz sağındaki Cumhuriyetçi politikalar arasında sallanır.

Fakat Trump gerek iç gerek dış politikada, şaşırtıcı ve keskin virajlar ifade eden eylem ve söylemlerle iktidara gelmiştir.

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Trump, bütün kampanyası boyunca “woke” kültürü ile özdeşleşen toplumsal gruplara ve hareketlere saldırdı.

Göçmenlere, kürtaja ve LGBTIQ hareketlerine net olarak karşı çıktı.

“Woke” kültürünün toplumsal adalet ve eşitlik mücadelesinin aleyhine tavır aldı.

MAGA, “Make America Gereat Again”, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” sloganı ile muhafazakâr çevrelerde etkili oldu.

“Büyük Sermaye ve İletişim/Bilişim Patronları”yla yaptığı ittifaklar, muhafazakâr çevrelerdeki etkisiyle birleşti ve onu iktidara taşıdı.

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Sanıyorum, Gazze’ye de adeta arsa pazarlayan bir emlakçı yaklaşımıyla el koymak niyetini açıklaması, İsrail’e verdiği büyük ve sınırsız desteğin yanında, bu genel “MAGA” yaklaşımının bir sonucu.

Gazze’deki 2 milyon Filistinlinin Mısır’a ve Ürdün’e sürgün edilmesi Ortadoğu’yu altüst edecek bir proje.

İlk sonucu, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, bütün bölgenin daha da istikrarsızlaştırılması olur.

Trump’ın Gazze projesi, Mısır, Libya, Irak ve Suriye örneklerini yaşamış olan Ortadoğu bölgesi ve bu bölgedeki bataklığa gırtlağına kadar batmış olan Türkiye için, büyük bir tehdit oluşturmaktadır.