CHP'den Fuat Oktay'a: 'Kazanamayınca seçim iptal ettirdiniz'

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına yönelik eleştirilere ilişkin “Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak, siyasal akılsızlığın ta kendisidir. Bugüne kadarki safahatı ve bundan sonraki süreci açıkça ortada olan bir konuyu mitinglerle, ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmek, niyetin başka olduğunun ifadesidir” dedi.

(Fuat Oktay, bütçenin son gününde AKP’li vekillerle hatıra fotoğrafı çektirdi.)



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Oktay’a tepki gösterdi. Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı siyaseti meydanda yapar, desteği alır, millet ister, neticeyi sadıkta alır’ dediniz. İstanbul seçimlerinde neticeyi sandıkta alamayınca, yargıya tasallut ederek, almaya çalıştığını ve seçimi iptal ettirdiğini de bilmeyen yok” ifadelerini kullandı.

2023 yılı bütçesi Genel Kurul’da AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.