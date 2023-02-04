CHP'den HDP açıklaması: Bazı girişimler muhakkak yapılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, HDP'nin de altılı masanın çalışmalarına katılması için girişimler yapılabileceğini belirterek "Yüzde yarımlık partileri dikkate alıyoruz, %10’luk bir partiyi kimse görmezden gelemez" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:17
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TV100 ekranlarında yayınlanan 'Ankara'da Neler Oluyor' programına konuk oldu.

HDP ile ilgili açıklamalarda bulunan Bülent Kuşoğlu, HDP'nin dışlandığı takdirde en az 6 milyon seçmenin de dışlanmış olabileceğini söyledi.

Kuşoğlu konuya ilişkin, "HDP ile ilgili olarak soru işareti var kafamızda. HDP o yaftayı üzerinden attıklarında onlar da tam bir Türkiye partisi olarak bu çalışmalara (Altılı Masa) muhakkak katılabileceklerdir" dedi.

Seçimlerde HDP’nin kilit bir rolü olduğuna dikkat çeken Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP’nin %10’luk bir oyu var. Yüzde yarımlık partileri dikkate alıyoruz, herkes dikkate alıyor. %10’luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. Dolayısıyla HDP ile ilgili olarak bazı girişimler muhakkak ki yapılacak. Geçen gün de sayın Akşener, Diyarbakır’a gitti çok güzel açıklamaları oldu."


Bülent Kuşoğlu HDP altılı masa

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