CHP'den HDP açıklaması: Bazı girişimler muhakkak yapılacak

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:17

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TV100 ekranlarında yayınlanan 'Ankara'da Neler Oluyor' programına konuk oldu.

HDP ile ilgili açıklamalarda bulunan Bülent Kuşoğlu, HDP'nin dışlandığı takdirde en az 6 milyon seçmenin de dışlanmış olabileceğini söyledi.

Kuşoğlu konuya ilişkin, "HDP ile ilgili olarak soru işareti var kafamızda. HDP o yaftayı üzerinden attıklarında onlar da tam bir Türkiye partisi olarak bu çalışmalara (Altılı Masa) muhakkak katılabileceklerdir" dedi.

Seçimlerde HDP’nin kilit bir rolü olduğuna dikkat çeken Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP’nin %10’luk bir oyu var. Yüzde yarımlık partileri dikkate alıyoruz, herkes dikkate alıyor. %10’luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. Dolayısıyla HDP ile ilgili olarak bazı girişimler muhakkak ki yapılacak. Geçen gün de sayın Akşener, Diyarbakır’a gitti çok güzel açıklamaları oldu."