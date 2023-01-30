HDP Grup Başkanvekili Beştaş'tan Erdoğan açıklaması: Anayasa çok açık, aday olamaz

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 14:32

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 14:47

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında siyasi gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'nin kapatma davasına ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hukukçu gibi davranmadığını, kapatma davasıyla partilerine kumpas kurulmaya çalışıldığını söyleyen Beştaş, "İki yıldır kapatma davası var. Bugüne kadar bu gizli tanık niye konuşmadı? Gizli tanık niye ortaya çıktı? Kim emretti?" sorularını sorduklarını ve bunları yalanladıklarını belirten Beştaş, "HDP'yi kapatmak, paramızı kesmek istiyor, halkımızın vergileri ile anamızın ak sütü kadar hak o desteği kesmek istiyorsunuz. Bu böyle mi devam edecek? Hayır" diye konuştu.

"EMEKLİ OLMALARI YETMEYECEK"

Beştaş, Meclis Başkanlığına sunulan EYT teklifine de değinerek, şöyle devam etti:

"Bir seçim yatırımı olarak getirdiler. EYT'nin Meclis'e getirilmesi, büyük bir mücadele ve direniş sonucu. EYT'nin mevcut teklifi yeterli değil. Tamam bunu destekleyeceğiz. Bunun da daha da genişlemesi için çabamıza devam edeceğiz. Stajyer ve çıraklar uygulama dışında. Onların da kapsama alınması gerekiyor. 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. 5 bin 500 TL alacak. Açlık sınırının altında. Emekli olmaları yetmeyecek. Biz en az 8 bin 500 olarak bu rakamın düzenlenmesini istiyoruz. Yılda da bunun iki defa güncellenmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz."

"ANAYASA AÇIK, ERDOĞAN ADAY OLAMAZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde yeniden aday olabilmesine ilişkin tartışmalara yönelik değerlendirmesi sorulan Beştaş, "Halk, kendilerini sıfırlayacak. Onlar istedikleri kadar kronometreyi sıfırlasınlar. Anayasa çok açık. Hiçbiri şunu düşünmedi; geçici bir madde koyması gerekirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bu süre şartı dese anlaşılır. Ama önüne arkasına bir şey koymamış, önceki maddeyle aynı. Bu nedenle aday olamaz" diye konuştu.

"MUTABAKAT METNİ OLUMLU"

Beştaş, altılı masanın ortak politikalar mutabakat metnine ilişkin, "Bir restorasyon projesi. Köklü yapısal bir çözümden ziyade, AKP'nin yarattığı adaletsizliği, hukuksuzluğu, demokrasisizliği, anayasasızlığı bir nebze olsun tamir etmeye çalışıyor. Ama AKP'den önce de bu ülkede her şey güllük gülistanlık değildi. 'Biz, mevcut zararlarımızı giderelim ama üstüne bir şey koymayalım' yaklaşımında değiliz. Olumsuz diyemem" ifadesini kullandı.