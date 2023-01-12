CHP'den HSK'ye 'İmamoğlu' başvurusu: Müfettiş talep edilecek

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:11

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ceza aldığı davada görevli olan hakimin Samsun’a tayinin çıkmasına ilişkin ortaya atılan iddiaların araştırılması istenecek.

CHP Parti Meclisi Üyesi avukat Gökhan Günaydın ile Ekrem İmamoğlu’nun avukatları yarın saat 10.30’da Ankara’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’na müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunarak, HSK önünde bir açıklama yapacak.

NE OLMUŞTU

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası çıkan davaya bakan ilk hakim Hüseyin Zengin görevden alınarak Samsun'a atandığını ortaya çıkarmıştı.

Terkoğlu yazısında Hüseyin Zengin'in "İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı” dediğini aktarmıştı.