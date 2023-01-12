Ekrem İmamoğlu, Umre'ye gitti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte Umre'ye gitti.
Bir süredir, hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararları ve yeni açılan davalarla gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte Umre ziyareti gerçekleştiriyor.
Ekrem İmamoğlu ve ailesi, THY’nin tarifeli seferi ile bugün saat 09:45’te Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a gitti.
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