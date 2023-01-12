Ekrem İmamoğlu, Umre'ye gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte Umre'ye gitti.

ANKA
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:53
Ekrem İmamoğlu, Umre'ye gitti
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Bir süredir, hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararları ve yeni açılan davalarla gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte Umre ziyareti gerçekleştiriyor.

Ekrem İmamoğlu ve ailesi, THY’nin tarifeli seferi ile bugün saat 09:45’te Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a gitti.


Ekrem İmamoğlu Umre

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