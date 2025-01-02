CHP’den hükümete savunma sanayii uyarısı: 'Bu yanlıştan dönün'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayinde artan emeklilik dalgasının milli güvenliği tehlikeye attığını vurgulayarak, emeklilik sistemiyle ilgili düzenlemelerin acilen gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP’den hükümete savunma sanayii uyarısı: 'Bu yanlıştan dönün'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:21

CHP Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayinde görev yapan teknik personelin emeklilik dalgası nedeniyle görevlerini bıraktığını belirtti. Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan ve Havelsan gibi stratejik kurumlarda deneyimli personel kaybının milli projeleri sekteye uğrattığını ifade etti.

“BU DURUM MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKUYOR”

Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada savunma sanayii alanında seferberlik ilan edilen bir dönemde, Türkiye’nin en kritik projelerinde çalışan personelin emeklilik sistemindeki adaletsizlikler nedeniyle görevlerini bırakması büyük bir krizdir. Yeni yıl öncesinde hükümeti defalarca uyardık; 2024 yılında emekli olacakların 2025’e göre daha yüksek maaş alacak olması, erken emekliliği tetikleyecek, milli güvenliğimizi tehdit edecektir. Ancak bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Bugün TUSAŞ gibi önemli bir kurumda yaklaşık bin personelin, ‘Emekli olup çalışmaya devam edelim’ talebi reddedilmiş ve tercihe zorlanmıştır.”

"YASAL DÜZENLEMELER ŞART"

Bağcıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, “Emekli olan uzmanların yeniden görev almasını sağlayacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Savunma sanayimizin gücü yalnızca teknolojiden değil, bu teknolojiyi üreten ve geliştiren insan kaynağından gelir. Bu kayıplar stratejik projelerimizi ve milli güvenliğimizi büyük bir risk altına sokmaktadır. Bu yanlış politikaların acilen düzeltilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN HATALI POLİTIKALARI PROJELERİ SEKTEYE UĞRATIYOR"

Savunma sanayiinin stratejik önemi vurgulanan açıklamada, Bağcıoğlu, hükümeti bir kez daha bu yanlıştan dönmeye çağırdı. Bağcıoğlu, “Ülkemizin savunma gücünü ve bağımsızlığını tehlikeye atmamak için insan kaynağımızı koruyacak adımları gecikmeden atmalıyız,” dedi.


Etiketler: #Yankı Bağcıoğlu #CHP #Savunma sanayisi

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