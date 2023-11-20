CHP’den iktidara ‘Filistin’ soruları: İsrail’le savunma işbirlikleri askıya alınacak mı?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:09

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:09

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkilere ilişkin üç ayrı bakanın yanıtlaması istemiyle hazırladığı üç ayrı soru önergesini, TBMM Başkanlığı’na sundu.

Torun, şu değerlendirmeleri yaptı:

“7 Ekim’de Gazze’de başlayan çatışma ve giderek büyüyen insanlık dramına karşı halkımız şanlı tarihine uygun olarak katliama uğrayan Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam etmektedir. Bu süreçte halkımızın insani duygularını suistimal eden AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu insanlık dramını eleştirir bir tavır takınırken İsrail karşıtı söylemlerin somut karşılığı gerçekleşmemiştir. Türkiye İsrail ile ilişkilerini pek çok alanda devam ettirmekte, Saray Kabinesinin ucuz kahramanlıkları hamasi söylemlerinden öteye geçememektedir.”

“İSRAİL’E İHRACAT İŞLEMLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ DÜŞÜNÜLMEKTE MİDİR?”

Önergelerin enerjiye ilişkin bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na BOTAŞ’ın İsrail’e pompaladığı petrol ve doğalgaz ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR’ın Türkiye üzerinden İsrail ile yaptığı enerji ihracatına ilişkin sorular yöneltti.

Torun, şu soruları sordu:

“BOTAŞ’ın sahip olduğu petrol ve doğalgaz hatlarından İsrail’e yapılan satışların son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? Söz konusu hatlardan 7 Ekim’den itibaren İsrail’e yapılan satışların miktarını ve hacmini açıklar mısınız? Azerbaycan SOCAR şirketinin Türkiye üzerinden İsrail’e gerçekleştirdiği ihracatın son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? SOCAR 7 Ekim’den itibaren İsrail’e hangi miktarda ve hacimde ihracat gerçekleştirmiştir? İsrail’e karşı tutumunuz ile paralel olarak İsrail’e enerji pompalayan bu ihracat işlemlerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?”

SAVUNMA İŞBİRLİKLERİ

Seyit Torun, Milli Savunma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise ‘Israel Aerospace Industries’ ile ortaklaşa yürütülen projeleri ve iki ülke arasındaki silah ticaretinin boyutlarını sordu.

Torun, şu soruları yöneltti:

“Israel Aerospace Industries’ ile son 5 yıl içerisinde ortaklaşa gerçekleştirilen projeleri, söz konusu projelerin mali hacmini ve bu firma ile yürütülen ticaretin boyutlarını yıllık temelde açıklar mısınız? 7 Ekim’den itibaren ‘Israel Aerospace Industries’ ile işbirliği halinde yürütülen çalışmaları ve ticaret ilişkilerini açıklar mısınız? ‘Israel Aerospace Industries’ ile savunma sanayimiz arasındaki iş birliklerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?”

VİZE SORUSU

Torun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise İsrail vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz girebildiğini, Filistinlilerden ise 55 dolar talep edildiğini belirtti. Torun, “Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Filistinlilerden talep edilen vize uygulamasının sona erdirilmesi düşünülmekte midir? Türkiye’ye giriş yapmak isteyen İsrail vatandaşlarının geçişlerine vizesiz izin verilmesi uygulamasına devam edilecek midir? Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.