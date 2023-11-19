Kyrie Irving'den Filistin'e destek!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Filistin kefiyesi giydi.

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Yayınlanma: 19.11.2023 - 21:52
Kyrie Irving'den Filistin'e destek!
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NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen yıldız basketbolcu, Milwaukee Bucks karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.

Milwaukee Bucks'in Dallas Mavericks'i 132-125 yendiği maçta Mavericks'te Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt kaydetmişti.


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