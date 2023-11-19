Kyrie Irving'den Filistin'e destek!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Filistin kefiyesi giydi.
NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen yıldız basketbolcu, Milwaukee Bucks karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.
Milwaukee Bucks'in Dallas Mavericks'i 132-125 yendiği maçta Mavericks'te Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt kaydetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Cenazede gerginlik!
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Tuzlaspor Başkanı'yla neler konuştu?
- Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Beş ilde eğitime ara verildi