CHP'den İsrail açıklaması: Karar ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmeli

İktidarın İsrail’e yapılacak ihracatla ilgili getirdiği kısıtlamayı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, “İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 11:45
CHP'den İsrail açıklaması: Karar ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmeli
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı, İsrail’e aralarında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsayan ihracat kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

CHP Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, alınan kararı değerlendirdi. Demir yaptığı açıklamada iktidarın Gazze’ye yönelik saldırıları kınarken, İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ve kısıtlama kararını saldırılar başladıktan 185 gün sonra aldığını vurguladı.

Demir, “Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Demir şunları söyledi:

“İktidarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen, haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz. Ayrıca, iktidarı İsrail ile olan ticaret hacmini detaylı ve şeffaf olarak kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. CHP olarak ülkemizin çıkarlarına zarar veren ve masum insanların yaşamlarını görmezden gelen her türlü ticarete karşıyız. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı zulmüne ve işgaline karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

 

 


volkan demir haberleri Türkiye-İsrail haberleri

İlgili Haberler

İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'

İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'
Son Dakika... AKP sonunda adım attı: İsrail'e ihracat kısıtlaması!

Son Dakika... AKP sonunda adım attı: İsrail'e ihracat kısıtlaması!
İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu

İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı

Son dakika... YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!

Hükümet kırmızı alarma geçti: IŞİD’den Şampiyonlar Ligi maçlarına tehdit!
Akşener’in rakipleri çoğalıyor

Akşener’in rakipleri çoğalıyor
Survivor Poyraz’dan elendikten sonra ilk paylaşım

Survivor Poyraz’dan elendikten sonra ilk paylaşım
İsrail’e getirilen kırmızı ineklerin 3. Dünya Savaşı ile ne ilgisi var

İsrail’e getirilen kırmızı ineklerin 3. Dünya Savaşı ile ne ilgisi var
Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Baharın Sesleri’

Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Baharın Sesleri’
Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!

Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!
8 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Survivor All Star, Kızıl Goncalar reyting sıralaması

8 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Survivor All Star, Kızıl Goncalar reyting sıralaması