CHP'den İsrail Konsolosluğu önünde eylem: 'Bu duruş Atatürk'ün bize vasiyetidir'

Yayınlanma: 29.05.2024 - 18:48

Güncelleme: 29.05.2024 - 18:48

İsrail'in 26 Mayıs gecesinde Filistin'in Refah kentinde bulunan kampa saldırısının ardından tepkiler sürüyor. En az 40 kişinin öldüğü saldırıya CHP İstanbul İl Başkanlığı da İsrail Konsolosluğu önünde tepki gösterdi.

Yürüyüşe çok sayıda yurttaş, CHP'li belediye başkanları ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı. Çelik konsolosluğun önünde açıklamalarda bulundu.

"İNSANLIK GERİYE GİDİYOR"

Özgür Çelik yaptığı konuşmada Refah saldırısını anımsatarak, "Gazzeliler kendi vatanlarında mülteci kamplarında kalıyorlar. Refah bölgesine sıkışmış durumdalar ama yine de göklerden yağan bombalar altında kan veriyorlar. Her geçen gün insanlık bir adım geriye gidiyor. Gazze'de fütursuzca dökülen masum kanlar tüm insanlığın yüreğini yakıyor. Modern demokrasiler bu vahşete sessiz kalarak tarihin en karanlık sayfalarına adlarını yazdırıyorlar" dedi.

"NETANYAHU SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

"Kendi halkının bile sırtını döndüğü sokaklarında her gün protesto edilen Netanyahu yönetimi savaş suçu işliyor. Bu katliam bir savaş değil, bu insanlık onurunu zedeleyen bir soykırımdır. Tüm insanlığa yaşanabilir bir dünya umudunu kaybettirmektir.

İsrail her hamlesiyle bir terör devleti olduğunu kanıtlayarak ve uluslararası hukuku hiçe sayarak meydan okudu. Bu meydan okumanın karşısında sessiz kalmanın zülmü onaylamak anlamına geleceğini herkes bilmelidir.

"ATATÜRK'ÜN VASİYETİDİR"

CHP olarak geçmişte Filistin davasında hangi taraftarıysak bugün de aynı tarafta olduğumuzu beyan ediyoruz. Bizim tarafımız Gazzeli masumların tarafıdır. Bizim safımız mazlum sivillerin safıdır. İsrail konsolosluğu önünden sesleniyoruz, bugün buraya 'Yetti artık' demeye geldik. Sivilleri katlettiğiniz, hukuk tanımamazlığınız yetti artık. Herkes bilmelidir ki Filistin halkı yalnız değildir. Bu insanlık suçu işleyenler cezalandırılana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

CHP olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz. Bu duruş Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vasiyetidir. Yurtta barış dünyada barış demiştir. Bugün de Filistin'e barış katliama hayır diyoruz."

Konuşmanın ardından eyleme katılan yurttaşlar tarafından "Katil İsrail Filistin'den defol ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.

