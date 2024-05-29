Burdur'daki 'diyaliz' ölümleri sonrası CHP'den çağrı: 'Sağlık Bakanı açıklama yapmak durumunda!'

Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:25

Güncelleme: 29.05.2024 - 15:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Samsun Milletvekili Murat Çan, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyalize giren hastaların seanslardan sonra fenalaştığını anımsatan Pala, bu hastaların tekrar hastaneye getirildiğini, toplam 33 hastanın Afyonkarahisar, Antalya, Isparta'da çeşitli hastanelere gönderildiğini söyledi.

CHP'DEN GÖREVLENDİRME

Pala, Burdur'da yaşanan olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen Burdur Valiliği ve Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadığını belirterek, CHP Genel Merkezi'nin pazar günü bu konuda bir görevlendirme yaptığını bildirdi.

CHP'nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Samsun Milletvekili Murat Çan ve kendisinin de olduğu bir heyetin Afyonkarahisar, Burdur ve Antalya'da iki gün hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek konu hakkında bilgi almak istediklerini anlatan Pala, "Özellikle Afyon Devlet Hastanesinden bilgi almak ile ilgili çok ciddi bir sorun yaşadık. Bırakın bilgi almayı hasta yakınları ile bir araya gelmemiz bile engellendi. Sağlık Bakanı'na sormak istiyorum. Özellikle bu tip olaylarda toplumu doğru bilgilendirmeyerek, şeffaflıktan uzak bir tutum sergileyerek ne yapılmak amaçlanmaktadır? Eğer çekinecek bir şey yoksa kısa sürede hastaların, hasta yakınlarının ve bütün toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gerekir" diye konuştu.

"HASTANE YÖNETİCİLERİ BİLGİ VERMEKTEN KORKUYOR"

Pala, randevu aldıkları Burdur Valisi ile görüşemediklerini dile getirerek, "Her iki günde de Sayın Vali'nin bizimle görüşmekten kaçınması kamu yönetimi adına kesinlikle kabul edilebilecek bir durum değil. Hastane yöneticileri bilgi vermekten korkuyor. Valiler, il sağlık müdürleri, milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir arada olmaktan çekiniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da hasta yakınları ile bir araya gelme şansı bulduklarını anlatan Pala, Antalya'daki üç hastanenin yetkililerinden bilgi aldıklarını, bir hastayı ziyaret ettiklerini ve hasta yakınları ile de bir araya geldiklerini söyledi.

"SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPMAK DURUMUNDA"

Hasta yakınlarının Burdur'dan hiçbir yetkilinin kendilerini aramadığını ifade ettiğini aktaran Pala, "Bizim edindiğimiz izlenim, resmi açıklama olmadığı için bunları iddia düzeyinde paylaşıyoruz, hastanenin klima sisteminde kullanılan bir kimyasalın önce arıtma sistemine, oradan da maalesef diyaliz için kullanılan saf su tankına karıştığı biçimindedir. Saf suyla diyalize girmek zorunda olan hastalar, bir kimyasal karıştığı, kirlendiği için diyaliz sonrası fenalaşmış durumdadır. Bu sabah bir hastayı daha kaybettik. 33 hastadan ikisi şu anda vefat etmiş durumdadır. Sağlık Bakanı olayın ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapmak durumundadır. Olaya ilişkin iddiaları soru önergeleri ile de gündeme taşıyacağız" diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Özellikle Afyon ve Burdur'da devletin kapılarının bize kapanmış olduğunu gördükçe skandalın boyutlarının örtülmeye çalışıldığını düşündük. Kimyasal bir madde, toksik bir maddeye maruz kalarak hastalarımız çok ciddi bir klinik tablo ile karşı karşıya kalmış. Bizim tahminlerimize göre, bir antifriz solüsyonunun diyaliz ünitesinin filtrasyon sıvısına karıştığı görülüyor."

Çan, Burdur Valisi ve ilgili bürokratların görevden uzaklaştırılmasını talep ettiklerini söyledi.