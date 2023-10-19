CHP'den İYİ Partili Dervişoğlu'nun tezkere görüşmelerinde Meclis'teki çıkışına yanıt: Mücadelemiz iktidarla

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

Seçim yenilgisi sonrası süreçte kendi başlarına devam etme kararı alan İYİ Parti, önceki gün Meclis’te Suriye tezkeresinin görüşmeleri sırasında CHP’yi hedef aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu, CHP’nin tezkereye “Hayır” demesini eleştirerek “Cumhuriyete muhalefet edene muhalefet etmek benim asli görevlerim arasındadır” şeklinde konuştu. Dervişoğlu’nun bu konuşması AKP sıralarından da alkış aldı. İYİ Parti’nin tezkere görüşmelerindeki tavrını değerlendiren CHP kurmayları, olaya yine temkinli yaklaşıyor. CHP yönetimi, “kendi arasında tartışan bir muhalefet görüntüsü vermenin doğru olmadığını” vurguluyor.

(Musavvat Dervişoğlu)



Parti kurmayları, İYİ Parti’ye karşı yıkıcı ve sert bir yorum yapmamaya özen gösteriyor. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, “Parti olarak genel görüşümüz muhalefete muhalefet etmemektir. Bizim mücadelemiz iktidara, yanlışlarına karşıdır. Tezkere konusunda tavrımız da nettir. Yabancı askerlerin Türkiye Cumhuriyeti topraklarına girmesini istemiyoruz. Bu maddeyi çıkartırlarsa destek vereceğimizi söyledik. Bu yabancı askerlerin kim olduğunu sorduk. Bir cevap alamadık. Biz de tezkereye ‘Hayır’ dedik. Diğer partilerin ne oy kullandığı kendi içişleridir. Kararlarına saygı duyarız” dedi.

(Burcu Köksal)

‘VURARAK OY İSTİYORLAR’

Buna karşın, partinin içinden İYİ Parti’nin CHP’yi eleştiren tavrına tepki gösteren milletvekilleri bulunuyor. İYİ Parti’nin seçim yenilgisinden CHP’yi sorumlu tutup “MHP gibi olmaya çalıştığını” söyleyen vekiller, “Anlaşılan İYİ Parti de MHP gibi CHP’ye vurarak oy istemeye karar vermiş. İYİ Parti kendine yeni bir kulvar arıyor. MHP varken onun rolüne soyunan bu tarz başarılı olur mu, sonucunu 31 Mart’ta göreceğiz” değerlendirmesini yapıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de İYİ Parti’nin konuşmasını tebrik ettiğine dikkat çeken CHP’liler, “Bu tarz kazandırmaz, muhalefeti böler. Ayrıca CHP kimseden milliyetçilik dersi almaz” ifadelerini kullandı.