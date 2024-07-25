CHP'den 'katliam yasası'na tepki: Bu haliyle uzlaşmamız imkansız!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de 'katliam yasası' olarak bilinen sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu. Başarır, yasanın bu haliyle geçmemesi için direnmeye devam edeceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:05
CHP'den 'katliam yasası'na tepki: Bu haliyle uzlaşmamız imkansız!
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Sokak hayvanlarına yönelik 'katliam yasası'na ilişkin açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ne yaparlarsa yapsınlar biz, anayasa ve iç tüzüğe göre tüm haklarımızı koruyup hayvan yasasına karşı direneceğiz. Israrla uzlaşalım deniyor. Hayvan yasasında bu haliyle, bu hükümlerle kesinlikle uzlaşamayız." dedi. 

Başarır, düzenlemede tüm sorumluluğun belediyelere yüklenmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceğinin garantisi alınacak, toplama maddesi çıkarılacak, bu hayvanların aşısı, bakımı, ıslahı, hayvan barınaklarıyla ilgili bütçe Saray ve belediyelere paylaştırılacak. 

Tüm bütçeyi belediyelere yükleyerek bu yasa çıkmaz. Önce hayvanları yaşatacağız. Toplama hayvanları gibi hayvanları bir yerde toplayıp sorumluluğu da belediyelere vermeyi unutacaksın. Hayvanları yaşatacak bütçeyi hep beraber sağlayacaksın. Ondan sonra düşünülebilir. Ama bu haliyle bu yasanın buradan geçmemesi için sabahlara kadar direnmeye devam edeceğiz."


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