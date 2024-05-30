Özgür Özel'den videolu paylaşım: Miting için tarih verdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Özel yaptığı videolu paylaşımında çay üreticileri için miting yapacaklarını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nin yaş çay alım fiyatını kilogram başına 19 lira olarak açıklamasının ardından çay üreticilerinin tepkileri sürüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çay üreticilerine destek olmak için Rize'de miting yapacağını duyurdu.
"SESİ OLACAĞIZ"
X hesabından paylaşım yapan Özel şu notu düştü:
"Çay üreticilerimizin sesi olacağız!
Türkiye İttifakı olarak, 2 Haziran Pazar günü saat 13.30’da Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndayız."
Çay üreticilerimizin sesi olacağız!— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 30, 2024
Türkiye İttifakı olarak, 2 Haziran Pazar günü saat 13.30’da Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndayız. pic.twitter.com/KwrmsmcVZh
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