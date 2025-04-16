CHP’den ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi: Özgür Özel Beylikdüzü'nden seslenecek

Yayınlanma: 16.04.2025 - 20:14

Güncelleme: 16.04.2025 - 20:35

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildiği olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmada, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting yapacaklarını duyurmuştu.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ikincisini Şişli'nin ardından bu akşam Beylikdüzü'nde düzenleniyor.

Buluşmanın saati ve yeri, saat 20:30'da Beylikdüzü Yaşam Vadisi olarak duyurulmuştu. Özel yurttaşları mitinge, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve milletin iradesine sahip çıkmak için bu akşam Beylikdüzü’ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu suç örgütünün elinden kurtarıp güçlü bir hukuk devleti yapana kadar durmayacağız!" ifadeleri ile davet etti.

Tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu, en coşkulu buluşmaları burada yaptık, en güzel festivaller burada kutlandı. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor. Tüm Beylikdüzülü komşularımı ve İstanbulluları yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mitingde, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da mesajlarının okunması bekleniyor.

Yurttaşlar alanı doldurmaya devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüye gelmesini bekliyor.