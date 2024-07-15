CHP'den 'o fotoğrafa' sert tepki: 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 20:59

Güncelleme: 15.07.2024 - 21:02

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette karşılama sırasında Özel Hareket Başkanı Süleyman Karadeniz, Devlet Bahçeli'nin elini öptü. Bu anlar kamuoyunda tepkilere neden oldu.

CHP'Lİ BAKAN'DAN SERT TEPKİ

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da konuya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

'Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir" diyen Bakan, "Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir" ifadelerini kullandı.

Bakan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz

Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder.

Devletin Polisi, askeri bir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez, önünde de eğilmez.

Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir.

Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir.

Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir."