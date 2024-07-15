Resmi görüşmeler başladı: Eyüpspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya kanca!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:19

Güncelleme: 15.07.2024 - 14:19

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Luan Peres için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor, Brezilyalı savunma oyuncusunu gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Luan Peres, Luan Peres transferi için resmi görüşmelere başladı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

29 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı. Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.