Resmi görüşmeler başladı: Eyüpspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya kanca!
Fenerbahçe ve Eyüpspor'un, Luan Peres transferi için resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Luan Peres için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor, Brezilyalı savunma oyuncusunu gündemine aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Luan Peres, Luan Peres transferi için resmi görüşmelere başladı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
29 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı. Deneyimli oyuncunun sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Spor Haberleri
- Eyüpspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya kanca!
- Fenerbahçe Beko'nun Euroleague fikstürü belli oldu!
- Fenerbahçe 3 transferine kavuşuyor!
- Rabiot’dan dudak uçuklatan talep!
- PFDK'den kulüplere rekor ceza!
- Jose Mourinho'dan İspanya paylaşımı
- Thomas Müller'den milli takım kararı!
- Fenerbahçe'de ayrılık: Hollanda'ya transfer oldu!
- Salih Uçan'dan sözleşme itirafı
- Galatasaray'ın rakibi Düsseldorf!
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun tasfiye ettiği 15 Temmuz gazisi
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
- 'Kimseyi gönderecek değiliz'
- Trump'a suikast yapan kişi hakkında bilinenler
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- Cumhuriyet gazetesi yeniden uyarıyor
- Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
- Zanlı gözaltında
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'