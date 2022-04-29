CHP'den 'OSB'ler için doğalgaz tarifesi yeniden düzenlensin' çağrısı

29 Nisan 2022 Cuma, 11:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, organize sanayi bölgelerinde (OSB) uygulanan doğal gaz tarifesinin belli bir tüketimin üzerinde artan maliyet nedeniyle haksız rekabete neden olduğunu belirterek, "OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmalar aleyhine olan bu düzenleme gözden geçirilerek tarife yeniden belirlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalı" dedi.

Akın, yaptığı açıklamada, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) Eylül 2021 tarihinden önce bazı sanayi sektörlerinde, Aralık 2021 itibarıyla da bütün OSB'leri kapsayacak şekilde doğal gaz tarifesini değiştirdiğini söyledi.

"HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUYOR"

Alınan karar kapsamında OSB'lerin yıllık ortalama tüketimlerinin yüzde 60'ından sonra doğal gaz tarifesinin zamlandığını dile getiren Akın, "Organize sanayi bölgelerinde uygulanan doğal gaz tarifesi belli bir tüketimin üzerinde artan maliyet nedeniyle haksız rekabete neden oluyor. OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmalar aleyhine olan bu düzenleme gözden geçirilerek tarife yeniden belirlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalı" şeklinde konuştu.

"BU DURUM REKABET GÜCÜNÜ DÜŞÜRÜYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, OSB bünyesinde faaliyet gösteren ile OSB dışında faaliyet gösteren firmalar arasında ciddi bir fark olduğunu, bu durumun tüm sektörlerin üretim maliyetlerinin başında gelen enerji maliyetlerini büyük oranda artırdığını söyledi.

Akın, "Bu durum OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü düşürüyor. Dolayısıyla bu durumun gözden geçirilmesi gerekiyor. CHP olarak önerimiz OSB'de faaliyette bulunan firmalara uygulanan söz konusu doğal gaz tarifesinin haksız rekabeti önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve firmaların bireysel tüketimlerinin dikkate alınarak bir formül geliştirilmesidir" ifadelerini kullandı.