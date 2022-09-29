Yurttaşların, özel hastanelerdeki ek ücret şikâyetleri artıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Kent merkezlerindeki kamu hastanelerinin, şehir hastanelerinin kurulması gerekçe gösterilerek kapatılmasıyla acil hastalar özel hastanelerin insafına terk edildi. Bunun ardından özel hastane acil servislerinin, hukuka aykırı olarak yurttaşlardan para talep edilmesine yönelik şikâyetler arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün hastanelerde acil servis hizmetlerinin ücretsiz olduğunu ve özel hastanelerin de bu kural doğrultusunda işlem yapması gerektiğini açıklamıştı. Buna karşın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerinin şahıs ödemeleri bölümüne iletilen dilekçelerin büyük bir bölümünü, özel sağlık kuruluşlarının kanser hastaları ile acil servise başvuran hastalardan ilave ücret alması hakkındaki şikâyetler oluşturuyor.

İzmir Tabip Odası Üyesi Dr. Ergün Demir, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve SUT’un ilgili maddelerini hatırlatarak “Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak vatandaşlar can derdine düşmüşken birçok özel sağlık kuruluşu, hastalardan yüzde 200 ve ötesi ilave ücret almakta. Sağlık bakanının açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Dr. Demir, acil servislerinde çalışan sağlık çalışanlarının da “patron” baskısı altında olduğunu vurguladı. Demir, “Birçok hekim, görevlerini genelge ve mevzuata, iyi hekimlik değerlerine uyarak vicdanın sesiyle yapmaya çalışırken bir taraftan da işletme sahiplerinin ilave ücret alınması yönündeki baskısı altında kalıyor” dedi.

"İMZA İLE YOLUNU AÇTILAR"

Sağlık Bakanlığı’nın acil hastalardan ilave ücret alınmamasına ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirten Dr. Ergün Demir, “Aksine acil servislerde hangi koşullarda ilave ücret alınabileceğine ilişkin kurallara dair yeni düzenlemeler yapıldı. Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat sonra hastaya veya hasta yakınına Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu’nun imza karşılığı verilmesi ile ilave ücret alınabilmesinin yolu açılmıştır” dedi.