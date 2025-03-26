CHP'den protesto çağrısı: Saat 20.30'da, susma ses ver!
Saraçhane mitinglerinin sona ermesinin ardından CHP, İstanbul'da bugün de farklı bir protesto gerçekleştirileceğini duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşları, saat 20.30’da "Susma ses ver" protestosuna katılması yönünde çağrıda bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart Operasyonu kapsamında gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı CHP'nin, Saraçhane'de gerçekleştirdiği mitinglerin dün itibarıyla sona ermesinin ardından, bugün için farklı bir protesto çağrısında bulundu.
Yurttaşlara, saat 20.30’da "Susma ses ver" protestosuna katılma çağrısında bulunan Çelik, "Araçtaysan dörtlüyle, kornayla, evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl. Her ev Saraçhane; her balkon bir pankart" dedi.
Çelik, paylaşımında şöyle dedi:
"Bugün 20.30’da 39 ilçemizde CHP İlçe binalarımızın önündeyiz. Sen; araçtaysan dörtlüyle, kornayla, evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl. Halkın ve haklının sesini büyüt. Her ev Saraçhane; her balkon bir pankart. Saraçhane sen neredeysen orada"
20:30 ??— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 26, 2025
Susma ses ver!
Sen neredeysen, Saraçhane orasıdır! pic.twitter.com/1ilAdtLIjN
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