CHP'den sandık güvenliği açıklaması: Listeleri inceliyoruz

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimler için 17 Ocak’a kadar itiraz edilebilecek seçmen listelerini askıya çıkardı. CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partinin seçim güvenliği çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Örgütlere gerekli uyarıların yapıldığını belirten Aytekin, “Seçmen hareketlerini 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerden bu yana kontrol ediyorduk. 1 Ekim’e kadar ki seçmen listeleri elimizdeydi. İllerde, ilçelerde gidenlere gelenlere baktık. Ciddi bir hareketlilik var mı, yığın var mı, kontrol ettik. Bunları gördüğümüz yerlerde örgütlerimize gönderdik” dedi.

Şimdi yeni gelen listeler üzerinden kontrollerini yapacaklarını ve örgütlerin yerinde incelemeler yapacağını belirten Aytekin, “Örgütlerimiz göç eden seçmen var mı, seçmen kaydedilen yerinde mi değil mi diye kontrol edecek. Buna göre de itirazlarını yapacaklar. En son da 17 Ocak’ta itiraz edilebilecek” dedi.

Bunun dışında sandık görevlileri için de şimdiden çalışmaya başladıklarını belirten Aytekin, “Sandık görevlilerimizi güncelliyoruz. Son seçimden bu yana görevi başında olan, olmayan, görevini eksik yapan, yapmayan kim var kontrol ediyoruz. Ona göre bir havuz oluşturduk. Yavaş yavaş sandık atamalarına başladık” ifadelerini kullandı.

‘ADRESE BAKILMALI’

Deprem bölgesine de ayrı bir özen gösterildiğini belirten Aytekin şunları söyledi:



“Deprem bölgesinde haneler olmadığı için ciddi sorunlar olmuştu. Örgütlerimiz şimdi deprem bölgelerindeki listeleri inceliyor. Orada adreslerde ve seçmen iletişim bilgileri üzerinden bir inceleme yapıyoruz. Buna göre de yine yerinde incelemeler yapılacak.”

Seçmenlere de seslenen Aytekin, “Seçmenlerimizin kayıtlı oldukları yerde listelerine bakmalarını, bir yanlışlık varsa onu güncellemelerini istiyoruz. Bu konuda örgütlerimiz de çağrılarımızı yapıyor. Toplantılarla, mesajlarla da bunu duyuruyoruz. Herkesin oturduğu yerde kayıtlı olup olmadığına bakmasını öneriyoruz” diye konuştu.