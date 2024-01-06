CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan kritik uyarı: 'Birçok Bahriye aynı sorunu yaşıyor...'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:27

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:27

Emekli Tümamiral ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın; Kraliyet Donanması'ndaki personel eksikliğinden doğan krizi çözmek için HMS Albion ve HMS Bulwark amfibi gemilerini hurdaya çıkarmayı ve buradan tasarruf edilecek personeli başka yerlerde kullanmayı önerdiğini yazdı.

Türkiye için de benzer bir durumun söz konusu olabileceğinden söz eden Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok Bahriye aynı sorunu yaşıyor. Sosyal ve özlük hakları iyileştirilmediği taktirde yaşanması da kaçınılmaz. Platform hedeflerini ortaya koyarken (uçak gemisi ve destek unsurları vb) personel temin ve yetiştirme hususları uzun vadeyi de içerecek şekilde planlanmalı."