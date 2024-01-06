CHP'li Yüksel Taşkın, üniversitelerdeki usulsüz ilanları Meclis'e taşıdı: 'Kayırmacılığa zemin hazırlıyor'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 19:16

Güncelleme: 06.01.2024 - 19:16

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın Meclis’e sunmuş olduğu soru önergesinde üniversitelerdeki usulsüz personel alım ilanlarını gündeme getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istenen önergede "sadece belirli kişilerin koşulları sağlayabildiği şartların ilanın açıldığı fakülte ve anabilim dalı ile uyumsuzluklar içerdiği, ayrıca liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerini zedeleyerek kayırmacılığa zemin hazırladığını" belirtti.

Taşkın, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belli bir kişiyi tanımlayan ilanların önüne geçebilmek için Mart 2021 tarihinde yönetmelik değişikliğine gittiğini hatırlattı.

CHP'li Taşkın, 30449 sayılı Yönetmeliğin 3. Maddesi’nin ek 3. Fıkrasına rağmen kişiye özel akademik personel ilanları açılmaya devam edildiğinin altını çizdi ve Bakan Yusuf Tekin’e bu ilanlar için nasıl bir yaptırım uygulandığını, soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

Taşkın’ın, Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular şunlar:

* Kişiye özel akademik kadro ilanı açıldığı için 2023 yılında YÖK’e kaç şikayet gelmiştir?

* Bu şikayetler nedeniyle kaç akademik kadro alım ilanı iptal edilmiştir?

* 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin 3. Fıkrasını ihlal eden kadro ilanları nedeniyle, nasıl bir yaptırım uygulanmaktadır? Bu tarz ilanı veren Üniversitelere yönelik kaç soruşturma başlatılmıştır?

* 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin 3. Fıkrasını ihlal eden kadro ilanları çıkmaması için ne gibi önlemler alınmaktadır?