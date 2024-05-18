CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'

Yayınlanma: 18.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 18.05.2024 - 14:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’da 'Büyük Eğitim Mitingi' düzenliyor.

Mitinge atanmayan öğretmenler, mülakat ve müfredat mağdurları, Eğitim İş Sendikası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP milletvekilleri katılıyor.

Siyasette CHP için yeni bir dönem başladığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mayıs'ta atama bekleyen öğretmenler için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 26 Mayıs'ta da emekliler için Ankara Anadolu Meydanı'nda miting yapacaklarını bildirmişti.

BUGÜNE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herhalde bunu açıklamak için en doğru kürsü ve en doğru yer burasıdır. CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul’da saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız. Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız."

SARAÇHANE'Yİ DOLDURDULAR

CHP liderinin çağrısı ile birlikte İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yurttaşlar Saraçhane Meydanı'nı doldurdu.

Mitinge katılanlar arasında Eğitim-SEN, Eğitim-İŞ gibi sendikalar, 'atanmayan' öğretmenler, mülakat mağdurları ve çok sayıda yurttaş yer aldı.

SENDİKA BAŞKANLARINDAN LİYAKAT VURGUSU

Atanmayan öğretmenler, laik ve çağdaş eğitim isteyenleri bir araya getiren Büyük Eğitim Mitingi’nde konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay iktidarın eğitim politikalarına tepki gösterdi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise, liyakat vurgusu yaparak “Aydınlık yarınları birlikte kuracağız, karanlığa izin vermeyeceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE

CHP lideri Özel, sendika temsilcilerinin ardından kürsüye çıktı.

Mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, katledilen lise öğretmeni İbrahim Oktugan’ı, terör örgütünün katlettiği Aybike öğretmeni minnetle anıyoruz. Bu meydan Saraçhane, bu meydan tarihi bir meydan. Bu meydan ilk işçi mitinginin yapıldığı bir meydan. Saraçhane’den Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Bu meydanda bugün atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, müfredat itiraz edenler var.

* Bir kusurları yok ki atanamamış olsunlar atanmayan öğretmenler. Kaldırılacağına söz verilen mülakatın sınavda 1,2. olduğu halde sorulan soruya yandaşça cevap veremediği için liyakatlı olduğu halde mülakat mağdurlarıyla birlikte herkes ve onlara destek olmak üzere burada bulunan herkese hoş geldiniz diyorum."

"ERDOĞAN'A SESLENİYORUM..."

* Diyorlar ki 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olan kadar öğretmen atayacağız. Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla kadar ihtiyaç var. Burada hatırlatıyorum. Ne diyordunuz itibardan tasarruf olur eğitimden olmaz.

* Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun? Üç yıl tasarruf tedbirleri yapacağız, emekli kadar atayacağız' diyorlar. Yani hiç öğretmen almazsak 65 yıl sürecek öğretmenlerin ataması. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz. Diğer yaramız mülakattır. Yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS diyorlar. Hani mülakat kaldırılacaktı?

‘YENİ MÜFREDAT’ TEPKİSİ

*Cumhuriyetle derdi olan bir Bakan, Cumhuriyetle sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir. Seçim sloganı müfredat adı olamaz. Bu kafaya sonuna kadar direneceğiz.

AYRINTILAR GELECEK...

BAZI YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Saraçhane'de düzenlenecek "Büyük Eğitim Mitingi" nedeniyle bugün saat 09.00 itibarıyla Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokakların trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Vatan, Kadirhas ve Fevzipaşa Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nın alternatif yol olarak kullanılabileceği kaydedildi.

ÖNCESİNDE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesi, üçüncü kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

“CHP’nin İstanbul'da markalaşan hizmetleri, şu anda bütün Türkiye’ye yayılıyor” diyen Özel, “Bütün yeni seçilen belediye başkanlarımız, hızla halk lokantaları açmak için yer bakıyorlar. Yeri tutanlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Hatta ilk birkaç tanesi açıldı bile. Diğer yandan kreşlerle ilgili çabalar var. Yurtlarla ilgili çok önemli çabalar var. Anne Kart uygulamasının nasıl olduğunu ve nasıl yapılabileceğine ilişkin genel merkezimize, sizlere, bütün belediye başkanlarımızın ciddi şekilde yönelmeleri var” ifadelerini kullandı.

Özel’e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan İmamoğlu da “16 milyon insana en güçlü şekilde hizmet etmek bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle son yerel seçimden sonra, milletimizin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları da derinden hissediyor ve buna layık olma konusunda da büyük bir organizasyon çalışmaları yürütüyoruz. Rutin işlerimizi ortaya koyarken, bir yandan da daha yenilikçi, daha güçlü ve daha değerli işlere imza atan bir dönemi var etmek adına, beş yılın, bir önceki 5 yılla yarışan ama onun çok daha üzerine çıtayı koyabilen bir anlayışı ortaya koyma çabası içerisindeyiz” dedi.