CHP'den seçim çağrısı: 'YSK takvimi başlatmalı'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 07:26

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a seçimler için çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, “Seçimler sadece bir savaş durumu olursa Meclis tarafından ertelenebilir. ‘Anayasayı çiğneyip, demokrasiye darbe vururuz’ diyebilirler. Bu da demokrasiye en ağır darbe olur” ifadelerini kullandı.

YSK TAKVİMİ BAŞLATMALI

Erkek şöyle konuştu: “Seçim zamanında yapılmalı. YSK hiçbir karara gerek olmadan seçim takvimini seçimlerden 60 gün önce başlatmak zorundadır” diye konuştu. Erdoğan’ın konutlara yönelik sözlerine de değinen Erkek şöyle konuştu: “Yeni Meclis, yeni cumhurbaşkanı bu enkazı kaldıracak ve biz düzelteceğiz.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Erdoğan, senin aldığın yetkinin 124 günü kaldı. Depremin ağır sonuçları yürütmenin beceriksizliğiyken Erdoğan seçimi öteleyerek hesap vermekten kaçamaz. Sen 1 yılda da bütün binaları bitiremeyeceksin ki” dedi. Altay şöyle konuştu: “Ben size enkaza sandık kurun demiyorum. Mesela Elbistan’dan Mersin’e giden, seçmen kaydı oraya alınarak oyunu kullanacak. Çadır kentlere de sandık kurulabilir.”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, “Seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Parti’nin temel yaklaşımı olacaktır” dedi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da “Bülent Arınç darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Demokrasi düşmanlığı yapmıştır” diye konuştu. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise Arınç’ın açıklamasının “sivil darbe olarak değerlendirilebileceğini” kaydetti.