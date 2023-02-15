Tarihçi Sinan Meydan'dan Bülent Arınç'a tepki: 'İşgalde bile seçim yapıldı'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 07:16

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın “Deprem nedeniyle seçim ertelensin” çağrısı tepki topladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tarihçi Sinan Meydan, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 1919’da, TBMM’nin de 1920’de seçim yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi: “İşgal, Türkiye için olabilecek ve bütün ülkeyi kapsayan en büyük felaket. Böyle bir dönemde bile Osmanlı Mebusan Meclisi için ve TBMM için seçim yapıldı ve Meclis açık kaldı. Üstelik yerleşik bir demokrasi geleneği olmadığı halde. O yüzden seçimlerin yapılmasına engel olacak bir durum yok.”

30 Ekim 1983’te meydana gelen Erzurum depremi ve sonrasındaki seçimi anımsatan CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “O depremde binlerce insanımız hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı. 6 Kasım 1983’de genel seçimler yapıldı, ANAP birinci parti oldu. 40 yıl önce sandığı milletin önüne koyan ülke, bugün de koyar” dedi.