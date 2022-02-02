CHP'den Sedef Kabaş'a ziyaret: Bu dayanışma umutlarımı yükseltti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.
Karaca ile CHP'li kadın milletvekilleri Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Taşcıer, Neslihan Hancıoğlu ve Müzeyyen Şevkin, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne geldi.
KADINLARIN SELAMLARINI İLETTİLER
Karaca ve beraberindeki kadın milletvekilleri Kabaş'la görüştü. Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm partililer ve kendilerine ulaşan kadınların selamlarını, Kabaş'a ilettiklerini kaydetti. Heyet, görüşmenin ardından Bakırköy Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.
Kabaş ile görüşmesinin detaylarını anlatan Karaca, şunları söyledi:
"Sedef Kabaş'ın bazı mesajları var; 'Ben burada hiçbir şekilde makamların, koltukların arkasına saklananlar gibi değil halkın gücünü hisseden bir kadın olarak bulunuyorum.' dedi. Kabaş, cezaevi koşullarında herhangi bir sorunun yaşanmadığını da ifade ederek cezaevinde yaşadığı bir anısını da bizlerle paylaştı; Bu cezaevinde müthiş bir kadın dayanışmasını gördüm. Bu dayanışma geleceğe dair umutlarımı yükseltti. Havalandırmada dolaşırken 'ellerim üşüdü' dedim. 6 saat sonra kadınlar eldiven örüp bana hediye ettiler. Bunu lütfen orada açıkça ifade edin."
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