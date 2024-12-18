CHP’den sert tepki: ‘İlçe Milli Eğitim Müdürleri neden AKP İl binasında toplanıyor?’

Yayınlanma: 18.12.2024 - 18:55

Güncelleme: 18.12.2024 - 18:55

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin AKP Antalya İl binasında çağırarak toplantı yapmasına sert tepki gösterdi.

“Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi yetkilerini ve sorumluluklarını çeşitli vakıf ve derneklerle protokoller yaparak onlara devretmiş durumda iken, şimdi de AKP il başkanları İl Milli Eğitim Müdürlerinin yetkilerini üstlenerek AKP il binalarında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplantılar yapıyor” diye belirten İl Başkanı Nail Kamacı; “AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin İlçe Milli Eğitim Müdürlerini AKP Antalya İl binasına çağırarak toplantı yapmıştır. Bu toplantıyı da “İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle bir araya geldik, ilçelerimizde eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk” şeklinde kamuoyuna açıklamıştır. AKP Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarının içini boşaltmaya devam ediyor. Merkezi olarak yerleştirilen tek adam rejimi illerde de kendisini AKP İl Başkanları aracılığı ile gösteriyor. AKP İl Başkanları kendilerini ildeki bütün kurumların üzerinde görerek tek adam yönetimini yerellerde bu şekilde uyguluyor. “dedi.

“EĞİTİMLE İLGİLİ KARARLAR AKP İL BİNASINDA MI ALINIYOR?”

İl Başkanı Kamacı, “Bu toplantıdan anlaşılıyor ki AKP eğitim alanında kendi atadığı İl Milli Eğitim Müdürlerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlerine güvenmiyor ve AKP’nin hedeflediği bilimdışı eğitim politikalarını uygulamak için parti il başkanlarını görevlendiriyor. Kamacı “İlçe Milli Eğitim Müdürleri AKP İl Başkanının başkanlığında AKP İl binasında toplanıp eğitimle ilgili kararlar alacaksa, İl Milli Eğitim Müdürünün görev ve sorumluluğu nedir? İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin bir siyasi parti İl Başkanının çağrısıyla parti binasında yapılan toplantıya katılmaları suç değil midir? Ne kadar doğrudur? İlçe Milli Eğitim Müdürleri eğitimin sorunlarını konuşmak için Antalya’daki her partinin çağrısına uyacaklar mıdır?” sorularını sorarak İlçe Eğitim Müdürlerini başta ÇEDES projesi olmak üzere öğrencilerin beslenme sorunları, okullarda verilen eğitimin niteliği ve benzeri konularda görüşmek için CHP İl Binasına davet etti.

KURUMLARIN İŞLEYİŞİ ORTADAN KALDIRILIYOR İDDİASI

İl Başkanı Kamacı, Son olarak; “Kurumların hiyerarşik işleyişini ortadan kaldıran uygulamalarla karşı karşıyayız. Öğrencilere ücretsiz bir öğün yemeğin çok görüldüğü, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığı, Milli Eğitim Bakanlığının asli görevlerini tarikatlara devrettiği bir süreci yaşarken sorunların merkezi olan AKP İl binalarına İlçe Milli Eğitim Müdürlerini toplayarak eğitimi düzeltemezsiniz. Eğitim CHP iktidarında gerçek hedeflerine ulaşacaktır. Ülkemizin aydınlık geleceği Atatürk ilke ve devrimleri ışığında planlanacak, bu doğrultuda yetiştirilecek çocuklarımız ve gençlerimiz öncelikle hiçbir partinin kuklası olmayan yönetici kadrolara emanet edilecektir” dedi.