Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı' başvurusuna yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya ilişkin "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" açıklaması yaptı. TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin bitişini işaret etti.

Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı' başvurusuna yanıt
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:15

DEM Parti’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı yazılı başvuru hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" dedi.

"BİRAZ SABREDİN"

Bakan Tunç, DEM Partililerin İmralı’ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını verdi. 

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETTİ

Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #Dem Parti #Yılmaz Tunç

İlgili Haberler

Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin 'Abdullah Öcalan' başvurusuna yanıt

Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin 'Abdullah Öcalan' başvurusuna yanıt
Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a: 'Siyaset uzmanıymış gibi ahkam kesebiliyor'

Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a: 'Siyaset uzmanıymış gibi ahkam kesebiliyor'
Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar: Narin Güran davası, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı, kayyum kararları...

Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar: Narin Güran davası, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı, kayyum kararları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler