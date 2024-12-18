Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı' başvurusuna yanıt
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya ilişkin "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" açıklaması yaptı. TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin bitişini işaret etti.
DEM Parti’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı yazılı başvuru hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" dedi.
"BİRAZ SABREDİN"
Bakan Tunç, DEM Partililerin İmralı’ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını verdi.
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETTİ
Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Dem Parti #Yılmaz Tunç
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- 'Esad'ın kara kutuları Kandil Dağı'nda!'
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Tartışmaların odağındaki otel hakkında flaş gelişme
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- Harika Avcı'dan üzen haber: 'Polisler içeri girdi...'
- Melih Gökçek'ten AKP'li Tuna'ya ağır salvo!
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- Başkent'te 'Korkutata' saltanatı