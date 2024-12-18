Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı' başvurusuna yanıt

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:15

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:25

DEM Parti’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı yazılı başvuru hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" dedi.

"BİRAZ SABREDİN"

Bakan Tunç, DEM Partililerin İmralı’ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını verdi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETTİ

Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullandı.