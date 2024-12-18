Parti devletinden yeni manzara! Antalya'da ilçe milli eğitim müdürleri AKP İl Başkanlığı’nda toplandı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:07

Güncelleme: 18.12.2024 - 18:35

AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin dün Antalya’daki ilçe milli eğitim müdürleri ile AKP Antalya İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Çetin, söz konusu toplantıyı “İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle bir araya geldik. İlçelerimizde eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı kıymetlilerimiz, çocuklarımız için hizmet eden tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleriyle duyurdu. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı duruma sert tepki gösterdi. Kamacı “AKP Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarının içini boşaltmaya devam ediyor. Merkezi olarak yerleştirilen tek adam rejimi illerde de kendisini AKP il başkanları aracılığı ile gösteriyor. AKP il başkanları kendilerini ildeki bütün kurumların üzerinde görerek tek adam yönetimini yerellerde bu şekilde uyguluyor” dedi.

''NE KADAR DOĞRU?''

CHP'li Kamacı, “Bu toplantıdan anlaşılıyor ki AKP eğitim alanında kendi atadığı il milli eğitim müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlerine güvenmiyor ve AKP’nin hedeflediği bilimdışı eğitim politikalarını uygulamak için parti il başkanlarını görevlendiriyor. Elbette buradan şu soruları sormak Antalya’daki bütün velilerin, öğrencilerin hakkıdır. İlçe milli eğitim müdürleri AKP il başkanının başkanlığında AKP il binasında toplanıp eğitimle ilgili kararlar alacaksa, il milli eğitim müdürünün görev ve sorumluluğu nedir? İlçe milli eğitim müdürlerinin bir siyasi parti il başkanının çağrısıyla parti binasında yapılan toplantıya katılmaları suç değil midir? Ne kadar doğrudur? İlçe Milli Eğitim Müdürleri eğitimin sorunlarını konuşmak için Antalya’daki her partinin çağrısına uyacaklar mıdır?” diye sordu. Kamacı başta ÇEDES projesi olmak üzere öğrencilerin beslenme sorunları, okullarda verilen eğitimin niteliği ve benzeri konularda görüşmek için ilçe eğitim müdürlerini CHP Antalya İl Başkanlığı’na davet etti.

''EĞİTİM, İKTİDARIMIZDA GERÇEK HEDEFE ULAŞACAK''

Kamacı son olarak; “Kurumların hiyerarşik işleyişini ortadan kaldıran uygulamalarla karşı karşıyayız. Öğrencilere ücretsiz bir öğün yemeğin çok görüldüğü, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevlerini tarikatlara devrettiği bir süreci yaşarken sorunların merkezi olan AKP il binalarına ilçe milli eğitim müdürlerini toplayarak eğitimi düzeltemezsiniz. Eğitim CHP iktidarında gerçek hedeflerine ulaşacaktır. Ülkemizin aydınlık geleceği Atatürk ilke ve devrimleri ışığında planlanacak, bu doğrultuda yetiştirilecek çocuklarımız ve gençlerimiz öncelikle hiçbir partinin kuklası olmayan yönetici kadrolara emanet edilecektir” dedi.