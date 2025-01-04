CHP’den SGK borçları için yol haritası

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

İktidar, CHP’li belediyelere SGK borçları üzerinden yüklenmeye devam ederken CHP yönetimi, belediyelere başlatılan icra takiplerinin ardından özellikle ilçe belediyelerinin gelirlerini artırmayı amaçlayan yeni uygulamaları gündemine aldı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP’nin SGK borçları konusundaki yol haritasını gazetemize anlattı. CHP’nin, belediyelerin karşı karşıya kaldığı SGK borçları için gelirleri artırmaya dönük 60’a yakın farklı kalemi yakından takip ettiği belirtilirken, bu kapsamda öncelikli olarak dört nokta öne çıkıyor.

‘SOMUT ADIM BEKLİYORUZ’

Zeybek, “Özellikle büyükşehirlerdeki ilçelerin gelirlerini İller Bankası’na dayalı olarak yürütmelerindeki oranın azaltılması önemli. Bu oranın yüzde 30’ların altına çekilmesiyle ilgili bir stratejik planımız var” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin emlak vergi gelirleriyle ilgili kayıp-kaçakların üzerine gidileceğini de belirtilirken vergi mükellefleri arasında yüzde 10-15 arasında bir kayıp kaçak oranı olduğu aktarıldı. Mükelleflerin yüzde 10 veya 15’lik kısmının vergiden istisna konumda bulunduğuna dikkat çeken Zeybek, yapılacak çalışmalarla bunların takibinin de artırılacağını söyledi.

Zeybek, “Belli ki iktidar, geçmişte AKP’li yönetimlerin bıraktığı borçları bizden tahsil etmeye devam edecek. Bugüne kadar yaptığımız müracaatlara cevap alamadık ancak bu yalnızca bizim belediyelerimizin değil, tüm kamu kurumu niteliğindeki iştiraklerin ve bağlı şirketlerin bir sorunu. İktidarın somut bir adım atmasını bekliyoruz” diye konuştu.